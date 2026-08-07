Juve, la dinastia Montero continua: il figlio di Paolo ha rinnovato, chi è e come gioca

“Prosegue il percorso in bianconero di Alfonso Montero. Il difensore classe 2007 ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028, prolungando così il legame con il Club. Montero arriva al rinnovo contrattuale dopo un lungo percorso in Under 20 con cui ha collezionato oltre 40 presenze tra tutte le competizioni dal suo esordio, avvenuto il 4 febbraio 2024. Nel suo percorso con la Primavera sono arrivate anche 4 reti, la prima realizzata nel 2024 in occasione della sua prima presenza in UEFA Youth League, e ben 3 in campionato Primavera 1 nella stagione scorsa. Per Alfonso continua così il cammino di crescita in bianconero. Congratulazioni e in bocca al lupo per il futuro, Alfonso!”. Con questo comunicato sul proprio sito, la Juventus ha ufficializzato il rinnovo del figlio di Paolo Montero, difensore come papà che quest’anno sarà promosso nella seconda squadra guidata da Massimo Brambilla.