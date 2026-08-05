Inter, Romero in pugno ma Pavard... Chivu sogna Jones e dice "no" a 40 milioni per Stankovic

Sono giornate decisive per capire come sarà l'Inter della prossima stagione. Agosto è iniziato e il mercato entra nella sua fase più calda. I dirigenti nerazzurri dopo aver passato gran parte della sessione a nascondere la propria mano, dovranno mostrare il punto e dare un'accelerata decisiva. La strategia e le trattative impostate fin'ora sembrano suggerire che, nei progetti, sono tre i colpi che Ausilio e Marotta vorrebbero regalare a Cristian Chivu: il tanto agognato esterno destro, un centrocampista e un altro difensore dopo John Stones.
Romero virtualmente chiuso
A quest'ultima voce risponde il profilo del Cuti Romero. L'Inter nei colloqui per Spence col Tottenham ha fiutato l'occasione sul centrale argentino. Quella che inizialmente sembrava un'operazione proibitiva per costi, oggi è virtualmente chiusa. I nerazzurri hanno un accordo verbale di massima con gli Spurs per un pacchetto che, coi bonus, tocca quota 40 milioni. Anche lato giocatore la fumata bianca è arrivata ormai da giorni: il classe '98 dovrebbe percepire uno stipendio intorno ai 5,5/6 milioni, in linea con quanto guadagnava a Londra, ma con un contratto fino al 2030 o 2031, una o due stagioni più lungo dell'attuale. Per avere il via libera definitivo per mettere nero su bianco tutta l'operazione, servirà, per ragioni economiche e di sovraffollamento nel reparto, una cessione: l'indiziato numero uno in questo senso è Benjamin Pavard che però, al momento, non ha offerte concrete.
Curtis Jones dopo le cessioni
Si cerca dunque un acquirente per il difensore francese. Negli ultimi giorni l'ex Bayern Monaco sarebbe anche stato inserito nella trattativa con l'Al Itthiad per arrivare a Moussa Diaby, uno dei profili già seguiti per l'out di destra. Per l'esterno francese i nerazzurri averebbero provato a proporre Kristjan Asllani. Anche il centrocampista albanese è completamente fuori dal progetto nerazzurro e la sua uscita, unita magari a quella di Davide Frattesi, potrebbe aprire le porte a un nuovo arrivo a centrocampo. In questo senso l'operazione già impostata è quella per Curtis Jones del Liverpool. L'inglese in scadenza nel 2027 è nel radar dell'Inter da mesi, ma i Reds si stanno rivelando un osso duro con cui trattare: nessun passo indietro dalla richiesta di 40 milioni. Troppi al momento secondo Ausilo e Marotta per un giocatore che tra sei messi può essere preso a zero.
Stankovic non si muove
Chi invece, escludendo sorprese, non dovrebbe lasciar posto a Jones è Aleksandar Stanković. Il figlio di Dejan ha impressionato in cabina di regia nel test contro il Manchester City. Una prestazione convincente che conferma la bontà dell'intuizione di Chivu: Aleks può essere un vice Calhanoglu più credibile rispetto agli altri interpreti del centrocampo nerazzurro. Anche così si spiega perché i nerazzurri avrebbero rifiuto un'offerta da 40 milioni del Brentford per il talento serbo. L'Inter vuole e deve fare cessioni ma, a meno di offerte fuorimercato, non vuole privarsi dei propri pezzi pregiati.