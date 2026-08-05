Inter, Romero in pugno ma Pavard... Chivu sogna Jones e dice "no" a 40 milioni per Stankovic

Sono giornate decisive per capire come sarà l'Inter della prossima stagione. Agosto è iniziato e il mercato entra nella sua fase più calda. I dirigenti nerazzurri dopo aver passato gran parte della sessione a nascondere la propria mano, dovranno mostrare il punto e dare un'accelerata decisiva. La strategia e le trattative impostate fin'ora sembrano suggerire che, nei progetti, sono tre i colpi che Ausilio e Marotta vorrebbero regalare a Cristian Chivu: il tanto agognato esterno destro, un centrocampista e un altro difensore dopo John Stones.