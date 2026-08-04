MANOVRE NERAZZURRE

Inter, Diaby rischia di sfumare. Dalla Germania: "Trattativa avanzata con il Bayer Leverkusen"

Il 27enne verso il ritorno in Bundesliga con il suo ex club che è pronto a pagare 30 milioni di euro

04 Ago 2026 - 15:16
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Il Bayer Leverkusen irrompe nella corsa a Moussa Diaby, obiettivo dell'Inter per rinforzare le fasce. Il club tedesco, svela Bild, è vicino a riprendersi l'esterno franco-maliano che aveva ceduto nel 2023: la trattativa tra il club teutonico e l'Al-Ittihad è "in fase avanzata". Una brutta notizia per i nerazzurri che nelle scorse ore erano tornati alla carica per assicurarsi il 27enne, capace di realizzare 11 gol e fornire 31 assist nelle 71 partite disputate finora con il club saudita.

Il ds Ausilio aveva intenzione di mettere sul tavolo ben 18 milioni di euro e il cartellino di Asllani, ma adesso in pole c'è il Bayer, con il tecnico Carles Martinez che spinge per averlo nel suo 4-3-3. I tedeschi, che tre anni fa lo avevano ceduto all'Aston Villa per 55 milioni di euro, puntano adesso a riportarlo in Bundesliga spendendo non più di 30 mln. Sotto contratto fino al 2029 con l'Al-Ittihad, Diaby ha già detto sì al Leverkusen accettando di ridursi drasticamente lo stipendio che scenderebbe a quota 6 mln a stagione. 

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