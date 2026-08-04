Inter, Diaby rischia di sfumare. Dalla Germania: "Trattativa avanzata con il Bayer Leverkusen"

Il Bayer Leverkusen irrompe nella corsa a Moussa Diaby, obiettivo dell'Inter per rinforzare le fasce. Il club tedesco, svela Bild, è vicino a riprendersi l'esterno franco-maliano che aveva ceduto nel 2023: la trattativa tra il club teutonico e l'Al-Ittihad è "in fase avanzata". Una brutta notizia per i nerazzurri che nelle scorse ore erano tornati alla carica per assicurarsi il 27enne, capace di realizzare 11 gol e fornire 31 assist nelle 71 partite disputate finora con il club saudita.