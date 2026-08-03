Liverpool, Curtis Jones sempre più separato in casa: prestazione horror e pioggia di critiche

Dopo i like galeotti e la sfuriata per la fascia da capitano con tanto di labiale rubato ("non posso più stare qui"), continua l'estate travaglia di Curtis Jones. Questa volta a finire nel mirino dei tifosi del Liverpool è stata la prestazione del classe 2001 nell'amichevole persa per 4-2 contro il Leeds: due dei gol subiti sono sulla coscienza di Curtis. Con tutte queste chiacchiere di mercato, inevitabile che la mente non sia completamente focalizzata sul campo. La prestazione però non è stata positiva, tanto che il Liverpool Echo gli ha affibbiato un 4 in pagella con questo commento: "Ha tolto la fascia da capitano a Szoboszlai dopo la sua uscita dal campo, ma non è riuscito a imporsi. È stato responsabile del gol di Longstaff. Non è stata una grande pre-stagione per il centrocampista".