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Liverpool, Curtis Jones sempre più separato in casa: prestazione horror e pioggia di critiche

Il centrocampista stroncato anche dai giornali: "Non è stata una grande preparazione per lui". I Reds ora apriranno alla cessione?

03 Ago 2026 - 11:58
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Dopo i like galeotti e la sfuriata per la fascia da capitano con tanto di labiale rubato ("non posso più stare qui"), continua l'estate travaglia di Curtis Jones. Questa volta a finire nel mirino dei tifosi del Liverpool è stata la prestazione del classe 2001 nell'amichevole persa per 4-2 contro il Leeds: due dei gol subiti sono sulla coscienza di Curtis. Con tutte queste chiacchiere di mercato, inevitabile che la mente non sia completamente focalizzata sul campo. La prestazione però non è stata positiva, tanto che il Liverpool Echo gli ha affibbiato un 4 in pagella con questo commento: "Ha tolto la fascia da capitano a Szoboszlai dopo la sua uscita dal campo, ma non è riuscito a imporsi. È stato responsabile del gol di Longstaff. Non è stata una grande pre-stagione per il centrocampista".

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Il centrocampista inglese, in scadenza nel 2027, vuole una nuova sfida dopo aver passato tutta la carriera al Liverpool e l'Inter sarebbe ben contenta di accoglierlo a Milano per scrivere un nuovo capitolo. A rovinare i piani del classe 2001 e dei nerazzurri sono i Reds che, nonostante il contratto in scadenza tra meno di 12 mesi, non hanno intenzione di scostarsi dalla richiesta di 40 milioni di euro. Del resto, il nuovo tecnico approdato ad Anfield, Andoni Iraola, ha fin da subito fatto capire di contare su Curtis Jones e che avrebbe fatto di tutto per fargli cambiare idea. Per ora non sembra essere riuscito nell'intento. I tifosi Reds dopo l'ultimo test chiedono a gran voce la promozione del giovane Trey Nyoni, centrocampista classe 2007 che ha fatto intravedere doti importanti in questa prestagione. In più in casa Liverpool sono sempre più convinti di dover acquistare diversi giocatori per completare la squadra a disposizione del tecnico spagnolo: i 35 milioni messi sul piatto dall'Inter per Curtis Jones potrebbero aiutare. 

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