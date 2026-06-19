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© italyphotopress | 1) Romelu Lukaku acquistato dal Manchester United nel 2019 per 74 milioni
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la classifica

La classifica degli acquisti più costosi della storia dell'Inter

I dieci acquisti più costosi della storia dell'Inter: se Palestra arrivasse alle cifre trapelate, sarebbe sul podio

19 Giu 2026 - 10:49
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L'Inter sembra vicina all'acquisto di Marco Palestra dall'Atalanta: un affare che, se confermasse le cifre trapelate (45 milioni di euro più 5 di bonus), renderebbero l'esterno italiano il terzo colpo di maggior valore mai acquistato dai nerazzurri. Ecco la classifica dei primi dieci.

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