Il piano mercato Inter: quando si chiude Palestra, le tempistiche per Solet e Jones

In seguito l'ordine di priorità nerazzurre prevede la stretta su Oumar Solet, sul qualche c'è ancora una distanza sulla valutazione con l'Udinese, 20 milioni l'offerta contro i 25 della richiesta, invece se sulla formula (prestito oneroso con obbligo di riscatto) c'è convergenza. Una distanza tutto sommato minima e che sembra suggerire come, una volta chiusa la questione Palestra, anche il difensore centrale potrà arrivare in tempi brevi alla corte di Chivu, che lo richiede prima del ritiro anche perché perderà Acerbi e de Vrij senza contare possibili novità da Madrid per Bastoni.