MANOVRE NERAZZURRE

Il piano mercato Inter: quando si chiude Palestra, le tempistiche per Solet e Jones

L'Inter accelera: via libera per Palestra atteso in settimana, intesa vicina anche per Solet. Capitolo Jones: serve la cessione di Frattesi

21 Giu 2026 - 08:23
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Un obiettivo alla volta, senza correre ma con le idee chiare. Il lavoro degli uomini mercato dell'Inter in questi giorni è principalmente concentrato su Marco Palestra, perché c'è da tirare le fila di una trattativa partita da lontano e che ha trovato nell'incontro di giovedì un passaggio fondamentale. Talmente fondamentale che con la settimana che inizia domani è attesa la fumata bianca, favorita dalla contemporanea presenza di Giuseppe Marotta e Luca Percassi a Roma lunedì per l'assemblea elettiva della Figc. Dopo aver trovato un'intesa sul prezzo totale, 50 milioni comprensivi di bonus, si tratta di limare i dettagli proprio sui bonus (soprattutto su tempistiche e facilità del raggiungimento della soglia) oltre a una percentuale sulla rivendita che chiede l'Atalanta. Col giocatore era già stata trovata un'intesa per un quinquennale da circa 3 milioni di euro a stagione.

Inter-Solet, le ultime

 In seguito l'ordine di priorità nerazzurre prevede la stretta su Oumar Solet, sul qualche c'è ancora una distanza sulla valutazione con l'Udinese, 20 milioni l'offerta contro i 25 della richiesta, invece se sulla formula (prestito oneroso con obbligo di riscatto) c'è convergenza. Una distanza tutto sommato minima e che sembra suggerire come, una volta chiusa la questione Palestra, anche il difensore centrale potrà arrivare in tempi brevi alla corte di Chivu, che lo richiede prima del ritiro anche perché perderà Acerbi e de Vrij senza contare possibili novità da Madrid per Bastoni.

Gli ostacoli per Jones

 La terza priorità si chiama Curtis Jones ma qui la trattativa è più complessa nonostante sia di fatto impostata dallo scorso gennaio e la volontà del centrocampista inglese sia quella di venire a Milano. Il Liverpool però non scende dai 30 milioni mentre l'Inter, anche per via del contratto in scadenza 2027, è ferma a dieci milioni in meno. In questo caso, oltre alle trattative tra dirigenze, servirà un altro incastro: la cessione di Davide Frattesi che, oltre a liberare una casella a centrocampo, offrirebbe più margine di manovra con i Reds.

La classifica degli acquisti più costosi della storia dell'Inter

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© italyphotopress | 1) Romelu Lukaku acquistato dal Manchester United nel 2019 per 74 milioni
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