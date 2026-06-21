Il piano mercato Inter: quando si chiude Palestra, le tempistiche per Solet e Jones

Un obiettivo alla volta, senza correre ma con le idee chiare. Il lavoro degli uomini mercato dell'Inter in questi giorni è principalmente concentrato su Marco Palestra, perché c'è da tirare le fila di una trattativa partita da lontano e che ha trovato nell'incontro di giovedì un passaggio fondamentale. Talmente fondamentale che con la settimana che inizia domani è attesa la fumata bianca, favorita dalla contemporanea presenza di Giuseppe Marotta e Luca Percassi a Roma lunedì per l'assemblea elettiva della Figc. Dopo aver trovato un'intesa sul prezzo totale, 50 milioni comprensivi di bonus, si tratta di limare i dettagli proprio sui bonus (soprattutto su tempistiche e facilità del raggiungimento della soglia) oltre a una percentuale sulla rivendita che chiede l'Atalanta. Col giocatore era già stata trovata un'intesa per un quinquennale da circa 3 milioni di euro a stagione.