Parma, ufficiale l'arrivo di El Bilal Touré in prestito

Il Parma ufficializza l'arrivo a titolo temporaneo di El Bilal Touré dall'Atalanta fino al 30 giugno 2027. Prestito a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10. Ecco il comunicato dei crociati.
Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Atalanta BC le prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré, fino al 30 giugno 2027.
Attaccante classe 2001, nato ad Adjamé (Costa d'Avorio) e di nazionalità maliana, El Bilal Touré cresce calcisticamente tra le accademie della Costa d'Avorio e del Mali, prima di trasferirsi in Europa, dove debutta tra i professionisti con lo Stade de Reims. Nel 2022 approda all'UD Almería, nella Liga spagnola, confermandosi ad alto livello e attirando l'interesse dell'Atalanta, che lo acquista nell'estate del 2023. Con il Club nerazzurro conquista l'UEFA Europa League nella stagione 2023/2024, prima di maturare ulteriori esperienze internazionali con le maglie di VfB Stoccarda e Beşiktaş.
Attaccante dinamico e versatile, Touré abbina fisicità e velocità, distinguendosi per la capacità di attaccare la profondità, dialogare con i compagni e muoversi su tutto il fronte offensivo. Punto di riferimento della Nazionale del Mali, arriva a Parma per mettere la propria esperienza internazionale e le proprie qualità al servizio della squadra gialloblu.