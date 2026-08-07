Parma, ufficiale l'arrivo di El Bilal Touré in prestito

Attaccante classe 2001, nato ad Adjamé (Costa d'Avorio) e di nazionalità maliana, El Bilal Touré cresce calcisticamente tra le accademie della Costa d'Avorio e del Mali, prima di trasferirsi in Europa, dove debutta tra i professionisti con lo Stade de Reims. Nel 2022 approda all'UD Almería, nella Liga spagnola, confermandosi ad alto livello e attirando l'interesse dell'Atalanta, che lo acquista nell'estate del 2023. Con il Club nerazzurro conquista l'UEFA Europa League nella stagione 2023/2024, prima di maturare ulteriori esperienze internazionali con le maglie di VfB Stoccarda e Beşiktaş.