uomo mercato

Real-Como è scontro su Nico Paz: prevista una riunione decisiva per il futuro del giocatore

I due club a colloquio per trovare una quadra: i blancos pretendono l'acquisto, i lariani sostengono di avere già un accordo per la permanenza dell'argentino

20 Giu 2026 - 08:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Quella che sembrava una storia con un finale scritto potrebbe rivelarsi la prima sorpresa di questa sessione: a pochi giorni dall'apertura ufficiale del mercato a tenere banco è il futuro di Nico Paz.

Como e Real Madrid negli ultimi giorni sono tornati a parlare del trequartista argentino. I blancos hanno comunicato ai lariani e al giocatore la volontà di riportarlo a Madrid dopo i due anni di trascorsi in Italia con Fabregas esercitando la clausola di recompra da 9 milioni. Nico però qualche giorno fa ha parlato direttamente con Jose Mourinho per comunicargli le sue perplessità riguardo un ritorno a Valdebebas: il classe 2004 a Madrid si vede chiuso da campioni del calibro di Bellingham e Bernardo Silva. Ragione che l'avrebbe spinto a chiedere alla casablanca di lasciarlo a Como per un'altra stagione per proseguire il percorso di crescita. I lariani nella prossima stagione si sono conquistati il diritto a giocare la Champions League e Nico vorrebbe farlo da protagonista per poi tornare al Real con un curriculum ancora più pesante.

Leggi anche

Nico Paz-Real Madrid: ora è rottura totale. Florentino non fa sconti: "Via per 60 milioni"

E proprio su questo punto che l'ottimismo crescente dei dirigenti del club lombardo riguardo la possibilità di trattenere il calciatore si è scontrato con la realtà. Il Real è disposto a lasciare Paz un altro anno a Como, ma vorrebbe che il giocatore venisse riacquistassero per 60 milioni di euro. Una cifra fuori budget per il Como che proprio per la qualificazione in Europa dovrà rispettare i paletti economici imposti dalla Uefa. In più il club di Fabregas non pensa di dover trovare un nuovo accordo per la permanenza di Nico avendone uno già in essere. Il Real ha una clausola di recompra sull'argentino valida anche per la prossima estate: pagando un milioni in più rispetto ai 9 di quest'anno Nico tornerebbe a Madrid. Florentino Perez però è a caccia di risorse per ricostruire i blancos a immagine e somiglianza del neo tecnico Mourinho: per questo vorrebbe monetizzare al massimo l'uscita del prodotto de La Fabrica. 

Leggi anche

Nico Paz, che sogno: dà il cambio a Messi nel suo esordio ai Mondiali. "Ma è solo l'inizio"

Decisiva per il futuro di Nico sarà una riunione tra le dirigenze dei due club in programma la prossima settimana. Gli ottimi rapporti tra le società fanno immaginare che, in qualche modo, alla fine si possa trovare una quadra: Paz è stato chiaro nell'esprimere la sua preferenza per il Como. Una rottura però rimetterebbe in discussione il futuro dell'argentino che potrebbe diventare uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato. 

nico paz
real madrid
como

Ultimi video

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:01
Accomando: "Mercato Juve, per la porta c'è un nuovo obiettivo"

Accomando: "Mercato Juve, per la porta c'è un nuovo obiettivo"

02:09
Accomando: "C'è una nuova idea per la dirigenza"

Accomando: "C'è una nuova idea per la dirigenza"

01:53
Inter-Juve, che intrecci!

Inter-Juve, che intrecci! E ora con Carnevali-Marotta...

01:22
Ripartenza Fiorentina

Fiorentina, Paratici chiaro sul futuro di Kean

00:11
MCH USCITA CHIVU SEDE INTER 18/6 MCH

Chivu lascia la sede dell'Inter dopo il rinnovo

01:30
MCH ARRIVO CHIVU SEDE INTER MCH

Chivu arriva in sede per firmare il rinnovo

00:14
MCH USCITA MAROTTA SEDE INTER 18/6 MCH

Inter, toccata e fuga in sede per Marotta

00:05
MCH ARRIVO MAROTTA IN SEDE MCH

Inter, Marotta arriva in sede tra mercato e rinnovo di Chivu

40:09
INTV INTEGRALE MONTERO PER SITO SRV

Montero: "Juve, punterei su Chiesa e Vlahovic. Giusto puntare su Carnevali"

01:34
La Juventus e il mercato

La Juventus e il mercato

01:26
Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

01:47
Quante incertezze in A

Quante incertezze in A

01:45
Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

I più visti di Como

Nico Paz-Real Madrid: ora è rottura totale. Florentino non fa sconti: "Via per 60 milioni"

Máximo Perrone - Mediano, argentino, 22 anni, acquistato dal  Manchester City per 13 milioni (già in prestito al Como nella scorsa stagione)

Riscattato anche Perrone: il Como a quota 8 colpi e oltre 100 milioni spesi

Couto e... un altro anno di Nico Paz: nasce il Como formato Champions

Chiesa ha le idee chiare: "Voglio giocare. Como? Sono aperto a tutto"

Nico Paz torna al Real ma il Como incasserà più del previsto: il retroscena

Como, tra liste Uefa e suggestioni sarà un mercato da Champions: da Chiesa a Carvajal, la lista di Fabregas

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:20
Lazio, per la difesa spunta Dominguez della Dinamo Zagabria
20:27
Christensen resta al Barcellona: trovato l'accordo per il rinnovo
19:07
Como, accordo raggiunto con il Cruzeiro per Kaiki
18:43
Atletico Madrid, a un passo l'acquisto di Alejandro Grimaldo
18:26
Atalanta, Daniel Maldini nel mirino di Parma e Sassuolo