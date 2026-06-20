Real-Como è scontro su Nico Paz: prevista una riunione decisiva per il futuro del giocatore

Como e Real Madrid negli ultimi giorni sono tornati a parlare del trequartista argentino. I blancos hanno comunicato ai lariani e al giocatore la volontà di riportarlo a Madrid dopo i due anni di trascorsi in Italia con Fabregas esercitando la clausola di recompra da 9 milioni. Nico però qualche giorno fa ha parlato direttamente con Jose Mourinho per comunicargli le sue perplessità riguardo un ritorno a Valdebebas: il classe 2004 a Madrid si vede chiuso da campioni del calibro di Bellingham e Bernardo Silva. Ragione che l'avrebbe spinto a chiedere alla casablanca di lasciarlo a Como per un'altra stagione per proseguire il percorso di crescita. I lariani nella prossima stagione si sono conquistati il diritto a giocare la Champions League e Nico vorrebbe farlo da protagonista per poi tornare al Real con un curriculum ancora più pesante.