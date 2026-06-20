Real-Como è scontro su Nico Paz: prevista una riunione decisiva per il futuro del giocatore
I due club a colloquio per trovare una quadra: i blancos pretendono l'acquisto, i lariani sostengono di avere già un accordo per la permanenza dell'argentino
Quella che sembrava una storia con un finale scritto potrebbe rivelarsi la prima sorpresa di questa sessione: a pochi giorni dall'apertura ufficiale del mercato a tenere banco è il futuro di Nico Paz.
Como e Real Madrid negli ultimi giorni sono tornati a parlare del trequartista argentino. I blancos hanno comunicato ai lariani e al giocatore la volontà di riportarlo a Madrid dopo i due anni di trascorsi in Italia con Fabregas esercitando la clausola di recompra da 9 milioni. Nico però qualche giorno fa ha parlato direttamente con Jose Mourinho per comunicargli le sue perplessità riguardo un ritorno a Valdebebas: il classe 2004 a Madrid si vede chiuso da campioni del calibro di Bellingham e Bernardo Silva. Ragione che l'avrebbe spinto a chiedere alla casablanca di lasciarlo a Como per un'altra stagione per proseguire il percorso di crescita. I lariani nella prossima stagione si sono conquistati il diritto a giocare la Champions League e Nico vorrebbe farlo da protagonista per poi tornare al Real con un curriculum ancora più pesante.
E proprio su questo punto che l'ottimismo crescente dei dirigenti del club lombardo riguardo la possibilità di trattenere il calciatore si è scontrato con la realtà. Il Real è disposto a lasciare Paz un altro anno a Como, ma vorrebbe che il giocatore venisse riacquistassero per 60 milioni di euro. Una cifra fuori budget per il Como che proprio per la qualificazione in Europa dovrà rispettare i paletti economici imposti dalla Uefa. In più il club di Fabregas non pensa di dover trovare un nuovo accordo per la permanenza di Nico avendone uno già in essere. Il Real ha una clausola di recompra sull'argentino valida anche per la prossima estate: pagando un milioni in più rispetto ai 9 di quest'anno Nico tornerebbe a Madrid. Florentino Perez però è a caccia di risorse per ricostruire i blancos a immagine e somiglianza del neo tecnico Mourinho: per questo vorrebbe monetizzare al massimo l'uscita del prodotto de La Fabrica.
Decisiva per il futuro di Nico sarà una riunione tra le dirigenze dei due club in programma la prossima settimana. Gli ottimi rapporti tra le società fanno immaginare che, in qualche modo, alla fine si possa trovare una quadra: Paz è stato chiaro nell'esprimere la sua preferenza per il Como. Una rottura però rimetterebbe in discussione il futuro dell'argentino che potrebbe diventare uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato.