Como: ufficiale il prestito di Yan Couto

Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito dell’esterno destro della nazionale brasiliana Yan Couto dal Borussia Dortmund per la stagione 2026/27. L’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, ha commentato: "Yan è un giocatore coraggioso e tecnicamente forte che ci offre diverse opzioni sulla fascia destra. Gli piace giocare in avanti, ha una grande energia e si adatta bene al nostro modo di giocare. È ancora giovane, ma ha già maturato un’esperienza importante e crediamo che possa continuare a crescere con noi".