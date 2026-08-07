Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Mastantuono

Mastantuono è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei 'Millonarios'. Il nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell'Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste.