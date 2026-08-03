Inter, Romero in pugno: l'arrivo dell'argentino dipende da Pavard

L'Inter ha in pungo Cristian Romero. Dopo John Stones c'è ancora voglia di aggiungere un altro centrale di rilievo alla rosa a disposizione di Cristian Chivu. Un profilo che porta al nome del Cuti. L'argentino, ormai da qualche settimana, è entrato in orbita nerazzurra: Romero piace tanto per caratteristiche, età ed esperienza sia internazionale che in Serie A. Per questo in casa Inter sono pronti a un sacrificio economico per riportarlo in Italia e formare un pacchetto arretrato spaventoso: Akanji, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, Stones e Romero.
La base d'intesa col Tottenham, secondo quanto riporta Fabrizio Romano è stata trovata su un pacchetto totale da 40 milioni di euro, bonus compresi. Per chiudere l'operazione manca solo l'intesa definitiva con il calciatore e il suo entourage. Romero un anno fa ha firmato un rinnovo con gli Spurs che, con i bonus, può toccare quota 6 milioni. Quella è l'asticella che l'argentino ha posto e dalla quale non si vorrebbe scostare. Dopo un'iniziale distanza, negli ultimi giorni l'Inter si è avvicinata alle richieste del ragazzo negli ultimi giorni. E allora, cosa e quanto manca per vedere Romero all'Inter?
I nerazzurri hanno apparecchiato l'operazione, ora devono soltanto decidere di procedere con l'affondo finale lato calciatore. Un passo che ancora non è stato fatto non perché ci siano dubbi su Romero, ma perché prima l'Inter vorrebbe (dovrebbe) prima salutare Benjamin Pavard. Il francese percepisce uno stipendio da 5 milioni l'anno: troppo per un'alternativa. Romero invece verrebbe a Milano per alternarsi con Stones al centro del terzetto difensivo di Chivu. Contrariamente a quanto si era mormorato negli ultimi giorni dalla Spagna, il Cuti non ha promesse o pre accordi in essere con il Barcellona. Certo, più l'Inter temporeggerà, maggiori saranno le possibilità di un inserimento di un altro club, vedi il caso Palestra.