Inter, Romero in pugno: l'arrivo dell'argentino dipende da Pavard

La base d'intesa col Tottenham, secondo quanto riporta Fabrizio Romano è stata trovata su un pacchetto totale da 40 milioni di euro, bonus compresi. Per chiudere l'operazione manca solo l'intesa definitiva con il calciatore e il suo entourage. Romero un anno fa ha firmato un rinnovo con gli Spurs che, con i bonus, può toccare quota 6 milioni. Quella è l'asticella che l'argentino ha posto e dalla quale non si vorrebbe scostare. Dopo un'iniziale distanza, negli ultimi giorni l'Inter si è avvicinata alle richieste del ragazzo negli ultimi giorni. E allora, cosa e quanto manca per vedere Romero all'Inter?