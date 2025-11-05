Genoa, De Rossi in pole position come nuovo allenatore

A far pendere l'ago della bilancia in favore di Daniele De Rossi è stata la volontà di investire su una figura carismatica e di grande richiamo. L'obiettivo principale del Genoa, infatti, non è solo risalire in classifica e migliorare la qualità del gioco, ma anche sfruttare il suo nome e la sua personalità per sollevare l'ambiente e riaccendere l'entusiasmo della piazza.