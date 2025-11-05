Logo SportMediaset

Genoa, De Rossi in pole position come nuovo allenatore

Superato il ballottaggio con Vanoli, il club rossoblù vuole puntare sull'ex Roma: figura carismatica e che può regalare bel gioco

05 Nov 2025 - 08:39

Dopo l'esonero di Vieira e la vittoria contro il Sassuolo, il Genoa deve ancora risolvere in modo definitivo la questione relativa al nuovo allenatore. Il club rossoblù, nonostante la buona prova di lunedì sera con il ticket Criscito-Murgita in panchina, vuole puntare su una figura carismatica per ridare entusiasmo all'ambiente e per questo il nome di Daniele De Rossi è quello salito in pole position ormai da un paio di giorni.

L'ex tecnico della Roma ha superato anche la concorrenza di Paolo Vanoli, in lizza per succedere a Stefano Pioli alla Fiorentina, tanto che nelle prossime ore potrebbe esserci già l'accelerata decisiva. Non è comunque escluso che Criscito-Murgita guidino la squadra proprio contro i viola per poi procedere con l'arrivo della nuova guida tecnica durante la sosta per le nazionali.

La scelta De Rossi per il Genoa: carisma per rilanciare l'ambiente

A far pendere l'ago della bilancia in favore di Daniele De Rossi è stata la volontà di investire su una figura carismatica e di grande richiamo. L'obiettivo principale del Genoa, infatti, non è solo risalire in classifica e migliorare la qualità del gioco, ma anche sfruttare il suo nome e la sua personalità per sollevare l'ambiente e riaccendere l'entusiasmo della piazza.

Il possibile esordio: subito incrocio particolare

L'esordio di De Rossi potrebbe riservare subito un incrocio particolare. A seconda dei tempi dell'ufficializzazione, l'ex bandiera giallorossa potrebbe ritrovarsi ad affrontare la Fiorentina che in queste stesse ore sta decidendo la sua guida tecnica: al momento ad interim c'è Daniele Galloppa, ex compagno di De Rossi nel vivaio della Roma, oppure potrebbe arrivare Vanoli, proprio il "rivale" che DDR ha superato nella corsa alla panchina rossoblù.

Se invece l'ufficialità dovesse arrivare durante la sosta, De Rossi farebbe l'esordio a Cagliari sabato 22 novembre.

