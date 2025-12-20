Thiago Silva torna in Europa: niente Milan, ecco dove andrà

Sembra niente da fare, dunque, per il Milan che pure si era interessato a lui. Thiago Silva, dal 2009 al 2012 in rossonero quando aveva vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana, era una richiesta diretta di Massimiliano Allegri che l'aveva allenato durante la prima esperienza milanista. Il tecnico livornese vede nel brasiliano, che avrebbe visto di buon grado un ritorno a Milano, il giocatore il profilo ideale non solo per le doti tecniche, ma soprattutto per il peso specifico che avrebbe all'interno dello spogliatoio. Tuttavia la dirigenza del Milan ha scelto di puntare su altri profili.