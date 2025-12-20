Thiago Silva torna in Europa: niente Milan, ecco dove andrà

Thiago Silva (difensore): è ancora in campo, attualmente ricopre il ruolo di capitano della Fluminense © afp
Le sirene portoghesi suonano forte per Thiago Silva. Il Porto ha pesantemente accelerato le operazioni, portandosi in una posizione di netto vantaggio e apparendo ormai vicinissimo alla chiusura dell'affare per il difensore brasiliano che ha appena lasciato il Fluminense. Il club lusitano (dove il 41enne era stato brevemente nel 2004-05) sembra intenzionato a bruciare la concorrenza per assicurarsi l'esperienza del centrale verdeoro.
Sembra niente da fare, dunque, per il Milan che pure si era interessato a lui. Thiago Silva, dal 2009 al 2012 in rossonero quando aveva vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana, era una richiesta diretta di Massimiliano Allegri che l'aveva allenato durante la prima esperienza milanista. Il tecnico livornese vede nel brasiliano, che avrebbe visto di buon grado un ritorno a Milano, il giocatore il profilo ideale non solo per le doti tecniche, ma soprattutto per il peso specifico che avrebbe all'interno dello spogliatoio. Tuttavia la dirigenza del Milan ha scelto di puntare su altri profili.
Nonostante le ultime di mercato, Wikipedia crede ancora nel Milan: sabato mattina la pagina di Thiago Silva aveva già dato il club rossonero come nuova squadra del brasiliano. Non è la prima volta che l'enciclopedia on-line (le cui voci sono liberamente modificabili dagli utenti) scommette dando per fatto un affare che, magari, poi cambia finale. Sarà così anche questa volta?
© Wikipedia