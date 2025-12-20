Logo SportMediaset

Mercato

Milan, per la difesa spunta anche Süle

20 Dic 2025 - 12:12

Il Milan è a caccia di rinforzi per consegnare ad Allegri una rosa più competitiva nella seconda parte di stagione. Se per l'attacco Niclas Fullkrug sembra ormai un affare in chiusura, in difesa si stanno valutando diversi profili. Dopo il no al ritorno di Thiago Silva, il club studia le alternative. Oltre a Disasi del Chelsea, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul taccuino di Tare ci sarebbe anche Niklas Süle. Il classe '95 sta trovando poco spazio al Borussia Dortmund e potrebbe decidere di cambiare aria già nella sessione invernale di mercato. 

