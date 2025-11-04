Fiorentina: si spegne la pista D'Aversa, la squadra chiede il ritorno di Palladino

Regna il caos in casa Fiorentina dopo l'ennesimo, pesante ko di una stagione fin qui da incubo. In seguito alla sconfitta interna col Lecce la società viola ha comunicato l'esonero a Stefano Pioli, al suo posto è stato messo Daniele Galloppa (attuale tecnico della Primavera) ad interim in attesa di trovare il sostituto che, con ogni probabilità, non sarà Roberto D'Aversa. La squadra starebbe infatti spingendo per un ritorno di Raffaele Palladino.