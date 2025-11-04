Logo SportMediaset

il nuovo allenatore

Fiorentina: si spegne la pista D'Aversa, la squadra chiede il ritorno di Palladino

Il club esonera Pioli e dà la squadra Galloppa ad interim fino alla sfida con il Genoa al fine di avere tempo per trovare un sostituto

di Stefano Fiore
04 Nov 2025 - 20:00

Regna il caos in casa Fiorentina dopo l'ennesimo, pesante ko di una stagione fin qui da incubo. In seguito alla sconfitta interna col Lecce la società viola ha comunicato l'esonero a Stefano Pioli, al suo posto è stato messo Daniele Galloppa (attuale tecnico della Primavera) ad interim in attesa di trovare il sostituto che, con ogni probabilità, non sarà Roberto D'Aversa. La squadra starebbe infatti spingendo per un ritorno di Raffaele Palladino. 

Fiorentina, Galloppa col Mainz

Il gruppo è in ritiro al Viola Park e vi resterà fino a mercoledì, quando dovrà partire per la trasferta di Conference League contro il Mainz, quando in panchina potrebbe esserci ancora Galloppa. Il tecnico della Primavera dovrebbe sedere sulla panchina viola anche nella sfida di campionato contro il Genoa.

Fiorentina: si spegne la pista D'Aversa, in corsa Palladino e Vanoli

Per quanto riguarda il futuro, si spegne la pista che portava a Roberto D'Aversa. Nonostante un accordo verbale con l'ex tecnico del Parma, la piazza ha fatto sentire la sua voce portando di fatto a spegnere questa pista. Torna di fatto in corsa Paolo Vanoli, mentre si fa sempre più largo un clamoroso ritorno di Raffale Palladino, richiesto a gran voce dal gruppo squadra. Scartate invece le piste che portavano a Daniele De Rossi (vicino a chiudere col Genoa) e Thiago Motta (che potrebbe tornare in gioco all'Atalanta).

