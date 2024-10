Genoa, Gilardino fa la conta degli assenti e brama Balotelli: "Il suo profilo più che adatto a noi"

Un profilo come quello di Balotelli per il tecnico rossoblù sarebbe importante: "Mario è assolutamente un profilo adatto a questa squadra - ha ribadito pubblicamente Gilardino in conferenza -. Lo conosco, è svincolato e la storia parla da sé. Ha motivazione e un fuoco dentro che gli servirebbe per fare ancora bene, ma in questo momento non posso parlare di chi non c'è. La società sa benissimo il mio pensiero, è chiaro a tutti, ma sono due o tre settimane che si parla di alcune situazioni e siamo in ritardo".