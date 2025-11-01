Genoa-Vieira, è addio: Criscito in panchina contro il Sassuolo

Ribaltone sulla panchina del Genoa. Dopo i colloqui di venerdì tra il neo ds Diego Lopez (non ancora ufficiale) e Patrick Vieira, sembrava che il tecnico avesse ottenuto la fiducia del club almeno per un'altra partita. E invece è addio immediato, con lo stesso Vieira che non era più convinto di restare e ha fatto un passo indietro. "Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra - si legge nel comunicato del club - La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito". Soluzione interna per il posticipo contro i neroverdi, dunque, con Criscito e Murgita a guidare la prima squadra. Criscito dirigerà già l'allenamento di oggi. Poi si sceglierà il sostituto: tra i nomi in lista Vanoli, De Rossi e Gotti. Il Genoa è ultimo in classifica con tre punti dopo 9 giornate, con un bilancio di tre pareggi e sei sconfitte, l'ultima in casa contro la Cremonese. Vieira era arrivato al Genoa il 21 novembre 2024, subentrando ad Alberto Gilardino. Rivoluzione dunque in casa rossoblù: dopo il divorzio con il ds Ottolini, ora il cambio in panchina.