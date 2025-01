Balotelli, separazione in vista con il Genoa: lo vuole il Bari in Serie B

Sotto contratto da fine ottobre per aiutare un Genoa in difficoltà a raggiungere la salvezza, Mario Balotelli è finito rapidamente ai margini. Complice l'esonero di Gilardino con conseguente arrivo in panchina di Patrick Vieira (tra i due non corre buon sangue, qui i precedenti), l'ex Milan ha totalizzato appena 34 minuti sotto la gestione del tecnico francese, che pur era stato conciliante nel giorno del suo arrivo in Liguria. A parlare però sono i fatti: tante panchine e addirittura l'esclusione dai convocati in occasione della sfida persa giocata e persa con il Genoa venerdì sera all'Olimpico.