Balotelli a ruota libera: "Genoa senza rispetto, a Vieira sto sui c..."

"Per me è solo protagonismo, vuole essere lui al centro. Non vedo altre motivazioni, oppure gli sto sui coglioni", il commento senza giri di parole dell'ex bomber della nazionale italiana. Ma non è finita qui, perchè Balotelli ne ha avute anche per la società Genoa: "La società non ha preso posizione, dato che Vieira faceva risultati non ha avuto le palle di dire niente. Una mancanza a livello umano. Ora mi aspetto che non si facciano mai più sentire in vita loro: hanno avuto tempo 7 mesi, mi hanno mancato di rispetto senza un motivo e senza una scusa".