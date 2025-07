Il Genoa aveva convinto Vardy a tornare a giocare ma Vieira ha detto no

La trattativa era già chiusa, spiega l'edizione genovese del quotidiano, finanziata da alcuni sponsor che avrebbero pagato l'ingaggio, un po' come per De Gea la scorsa stagione (poi la Fiorentina aveva superato i rossoblù). E allora come mai l'operazione è saltata? A parte qualche comprensibile dubbio atletico, Patrick Vieira avrebbe detto no a Vardy, non funzionale al progetto tecnico del Genoa che ha in mente. Scartata dall'allenatore francese anche la possibilità di tenerlo in rosa, come panchinaro di lusso, per una sorta di timore di ripetere un caso Balotelli, sempre sotto l'occhio dei riflettori mediatici anche se sostanzialmente mai visto in campo.