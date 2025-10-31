Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
LA NOVITA'

Marco Ottolini verso l'addio al Genoa: risoluzione contrattuale per puntare alla Juventus

Il direttore sportivo sarebbe stato considerato il principale responsabile del difficile addio del Grifone tanto da spingere il presidente Șucu all'esonero

di Redazione
31 Ott 2025 - 08:55

L'avvio di stagione tutt'altro che positivo, una serie di cessioni eccellenti, ma soprattutto un rendimento ben al di sotto delle aspettative dei nuovi acquisti. Sono questi i motivi che starebbero spingendo il presidente del Genoa Dan Șucu a terminare il rapporto con Marco Ottolini. Il patron dei rossoblù avrebbe individuato nel direttore sportivo il "colpevole" di questo inizio difficile per il Grifone, relegato all'ultimo posto con soli tre punti, frutto di altrettanti pareggi a cui vanno aggiunte sei sconfitte.

Șucu non avrebbe soprattutto gradito gli abboccamenti da parte della Juventus, a caccia di un direttore sportivo e decisa ad affondare il colpo sul dirigente bresciano, chiamato a ricoprire quel ruolo attualmente sotto la responsabilità di Damien Comolli. Se Giorgio Chiellini ha parlato prima dell'Udinese di un arrivo "non a brevissimo, ma nelle prossime settimane", questo terremoto che si è scatenato in casa Genoa potrebbe velocizzare il tutto.

Leggi anche
Marco Ottolini

Stratega, valorizzatore e abile venditore: Comolli punta Ottolini come ds

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe soltanto questione di ore per la rescissione del contratto di Ottolini che a quel punto sarebbe libero di trasferirsi a Torino, portandosi però sul fardello una situazione non semplice, inserendosi in un contesto altrettanto complicato. Un incontro fra Ottolini e la Juventus potrebbe andare in scena già fra oggi e l'inizio della prossima settimana, al fine di mettere ben in chiaro gli obiettivi e remare tutti nella direzione giusta. 

ottolini
genoa
juventus

Ultimi video

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

I più visti di Calcio

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

SRV RULLO JUVE, IL SUCCESSORE 27/10 SRV OKK

Juventus, l'ora della scelta: con Spalletti giocherebbe così

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:33
Briatore: "Il tatuaggio di Spalletti? Vinca con la Juve e si tatui la J"
09:03
Campobasso deferito da Procura Figc, per club 'pagamenti regolari'
08:00
Weekend di sfide al Museo di Coverciano per i baby calciatori
23:50
Fiorentina, risentimento alla coscia per Gosens
23:17
Pisa, Gilardino: "Pari buono per l'autostima"