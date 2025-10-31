Marco Ottolini verso l'addio al Genoa: risoluzione contrattuale per puntare alla Juventus

Il direttore sportivo sarebbe stato considerato il principale responsabile del difficile addio del Grifone tanto da spingere il presidente Șucu all'esonerodi Redazione
L'avvio di stagione tutt'altro che positivo, una serie di cessioni eccellenti, ma soprattutto un rendimento ben al di sotto delle aspettative dei nuovi acquisti. Sono questi i motivi che starebbero spingendo il presidente del Genoa Dan Șucu a terminare il rapporto con Marco Ottolini. Il patron dei rossoblù avrebbe individuato nel direttore sportivo il "colpevole" di questo inizio difficile per il Grifone, relegato all'ultimo posto con soli tre punti, frutto di altrettanti pareggi a cui vanno aggiunte sei sconfitte.
Șucu non avrebbe soprattutto gradito gli abboccamenti da parte della Juventus, a caccia di un direttore sportivo e decisa ad affondare il colpo sul dirigente bresciano, chiamato a ricoprire quel ruolo attualmente sotto la responsabilità di Damien Comolli. Se Giorgio Chiellini ha parlato prima dell'Udinese di un arrivo "non a brevissimo, ma nelle prossime settimane", questo terremoto che si è scatenato in casa Genoa potrebbe velocizzare il tutto.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe soltanto questione di ore per la rescissione del contratto di Ottolini che a quel punto sarebbe libero di trasferirsi a Torino, portandosi però sul fardello una situazione non semplice, inserendosi in un contesto altrettanto complicato. Un incontro fra Ottolini e la Juventus potrebbe andare in scena già fra oggi e l'inizio della prossima settimana, al fine di mettere ben in chiaro gli obiettivi e remare tutti nella direzione giusta.