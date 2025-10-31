Marco Ottolini verso l'addio al Genoa: risoluzione contrattuale per puntare alla Juventus

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe soltanto questione di ore per la rescissione del contratto di Ottolini che a quel punto sarebbe libero di trasferirsi a Torino, portandosi però sul fardello una situazione non semplice, inserendosi in un contesto altrettanto complicato. Un incontro fra Ottolini e la Juventus potrebbe andare in scena già fra oggi e l'inizio della prossima settimana, al fine di mettere ben in chiaro gli obiettivi e remare tutti nella direzione giusta.