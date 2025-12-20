Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Al-Qadsiah, Retegui: "Avrei continuato all'Atalanta, ma..."

20 Dic 2025 - 13:23
© Getty Images

© Getty Images

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sportitalia, Mateo Retegui ha raccontato il passaggio all'Al-Qadsiah in estate. Queste le parole dell'attaccante azzurro: "È stato difficile andare via dell’Atalanta e dall’Italia. Da una parte perché all’Atalanta mi hanno fatto sentire speciale. I compagni, lo staff, i lavoratori del club, i tifosi. Mi sarebbe piaciuto continuare con loro. Poi è arrivato l'Al-Qadsiah: l'allenatore, il direttore... Tutti mi hanno fatto sentire desiderato, è importante per noi questo. Ho visto il progetto, quello che si stava preparando qui. Qui il calcio è in grande crescita e mi piace essere parte di questo. Però ripeto, non è stata una decisione semplice venire qui". 

Ultimi video

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

I più visti di Mercato

Thiago Silva è libero di tornare al Milan: ufficiale l'addio dal Fluminense

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Fluminense, Thiago Silva dice addio ai compagni e pensa al Milan per il Mondiale

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:35
David Luiz rivela: "Conte mi voleva al Napoli"
16:25
Thiago Silva torna in Europa, ma non al Milan: è ufficialmente del Porto
15:18
Roma, Ranieri: "Mercato difficile se il Chelsea spende 70 milioni per sedicenni"
14:29
Sampdoria, obiettivo Salvatore Esposito per gennaio
13:23
Al-Qadsiah, Retegui: "Avrei continuato all'Atalanta, ma..."