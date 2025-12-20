Al-Qadsiah, Retegui: "Avrei continuato all'Atalanta, ma..."

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sportitalia, Mateo Retegui ha raccontato il passaggio all'Al-Qadsiah in estate. Queste le parole dell'attaccante azzurro: "È stato difficile andare via dell’Atalanta e dall’Italia. Da una parte perché all’Atalanta mi hanno fatto sentire speciale. I compagni, lo staff, i lavoratori del club, i tifosi. Mi sarebbe piaciuto continuare con loro. Poi è arrivato l'Al-Qadsiah: l'allenatore, il direttore... Tutti mi hanno fatto sentire desiderato, è importante per noi questo. Ho visto il progetto, quello che si stava preparando qui. Qui il calcio è in grande crescita e mi piace essere parte di questo. Però ripeto, non è stata una decisione semplice venire qui".