Commisso: "Vedrei bene De Paul alla Fiorentina"

Rocco Commisso fa sognare ancora i tifosi della Fiorentina. Il patron gigliato non chiude a un altro botto sul mercato: "Mi piacerebbe avere De Paul? Da quello che mi dicono lo vedrei bene in maglia viola". Il centrocampista resta dunque nel mirino dei toscani anche se all'Udinese non bastano per il momento i 25 milioni offerti per l'argentino: i bianconeri ne vorrebbero almeno 5 in più.