Gila, l'agente flirta coi rossoneri: "Milan e Allegri tra i migliori al mondo"

01 Mag 2026 - 11:42
Mario Gila © italyphotopress

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Mario Gila è uno dei nomi sul taccuino di Igli Tare per rinforzare il Milan in difesa nella prossima estate e il suo agente, Alejandro Camano, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di PianetaMilan.it per commentare le voci sul futuro del suo assistito: "Mario ha un altro anno di contratto, rispetto il lavoro di tutti ma al momento non c'è nulla. Il Milan è una squadra importantissima e mi piace tantissimo che un mio calciatore venga accostato a uno dei club più importanti del mondo. Per me è un orgoglio, ma devo rispettare la Lazio e il momento così fondamentale della stagione. Mario ha un contratto fino al 2027 e adesso c'è la finale di Coppa Italia, che è una competizione importantissima. Mario è orgoglioso di giocare in una squadra come la Lazio e adesso bisogna parlare solo di questo. Non parlo con il Milan, con la Juve e con nessuna squadra. Se qualcuno vuole farlo, bisogna parlare con la Lazio che è la proprietaria del cartellino di Mario. Io sono solo il procuratore del giocatore". 

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Poi sulla possibilità di lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri: "Allegri è tra i migliori allenatori del mondo. Soprattutto noi che viviamo nel calcio, di fatto, sappiamo quanto vale Allegri. Ma per noi chi è molto, molto importante è l'allenatore della Lazio, che è il suo allenatore. Per noi Sarri è uno dei migliori al mondo, perché è il tecnico della Lazio".

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