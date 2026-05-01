Gila, l'agente flirta coi rossoneri: "Milan e Allegri tra i migliori al mondo"

Mario Gila è uno dei nomi sul taccuino di Igli Tare per rinforzare il Milan in difesa nella prossima estate e il suo agente, Alejandro Camano, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di PianetaMilan.it per commentare le voci sul futuro del suo assistito: "Mario ha un altro anno di contratto, rispetto il lavoro di tutti ma al momento non c'è nulla. Il Milan è una squadra importantissima e mi piace tantissimo che un mio calciatore venga accostato a uno dei club più importanti del mondo. Per me è un orgoglio, ma devo rispettare la Lazio e il momento così fondamentale della stagione. Mario ha un contratto fino al 2027 e adesso c'è la finale di Coppa Italia, che è una competizione importantissima. Mario è orgoglioso di giocare in una squadra come la Lazio e adesso bisogna parlare solo di questo. Non parlo con il Milan, con la Juve e con nessuna squadra. Se qualcuno vuole farlo, bisogna parlare con la Lazio che è la proprietaria del cartellino di Mario. Io sono solo il procuratore del giocatore".