Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

In casa Napoli continua a tenere banco la situazione Lukaku, che doveva rientrare giovedì ma ha preferito restare in Belgio per recuperare la migliore condizione. Una scelta che ha spiegato con un post social, una scelta che però il Napoli non condivide: il club azzurro non retrocede di un centimetro lo attende a Castelvolturno domani agli ordini di Antonio Conte, in caso contrario linea dura con possibile multa e rischio di restare fuori rosa.