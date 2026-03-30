Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

Con Daniele Miceli per le ultime sul bomber belga. Romelu tende la mano al Napoli, che però non cede: Lukaku è atteso domani a Castelvolturno, decisive le prossime ore

30 Mar 2026 - 13:18
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In casa Napoli continua a tenere banco la situazione Lukaku, che doveva rientrare giovedì ma ha preferito restare in Belgio per recuperare la migliore condizione. Una scelta che ha spiegato con un post social, una scelta che però il Napoli non condivide: il club azzurro non retrocede di un centimetro lo attende a Castelvolturno domani agli ordini di Antonio Conte, in caso contrario linea dura con possibile multa e rischio di restare fuori rosa.

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