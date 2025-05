Il Manchester United ha scelto Moise Kean: pronta l'offerta da 52 milioni per la Fiorentina

Il Manchester United è tornato alla carica per Moise Kean dopo che il budget per i trasferimenti estivi ha subito un duro colpo data la mancata partecipazione alla prossima Champions League, svanita con la sconfitta in finale in Europa League contro il Tottenham. L'attaccante della Fiorentina, con un passato tra le fila dell'Everton senza lasciare il segno in Premier League, è uno degli obiettivi di Ruben Amorim che però, con 100 milioni di sterline da spendere in estate, si trova a dover rinforzare più reparti.