Allegri, summit con la dirigenza a Casa Milan: al centro dei discorsi anche il mercato

30 Apr 2026 - 19:34
© Getty Images

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Proseguono gli incontri tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera a Casa Milan. Lo ha rivelato MilanNews. Un nuovo summit dopo quello andato in scena la scorsa settimana con l'obiettivo di programmare il futuro del club. Con la stagione ormai agli sgoccioli, al centro dei discorsi c'è stato proprio il mercato, con il ds Tare già al lavoro, specialmente sugli svincolati per aumentare la qualità e l'esperienza in rosa. Allegri, che punta a un Milan vincente, ha chiesto rinforzi esperti, magari uno per reparto. 

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