Inter-Fiorentina, è fatta per lo scambio Dalbert-Biraghi

Forse già nelle prossime ore lo scambio sarà ufficiale. Dalbert diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina mentre Cristiano Biraghi vestirà la maglia dell'Inter. L'accordo tra le società era già stato raggiunto - prestito con diritto di riscatto da 10-12 milioni - e l'ok dell'esterno nerazzurro ai gigliati ha sbloccato l'affare. Tra il francese e il club di Commisso non manca anche l'intesa sull'ingaggio e dunque non ci sono più ostacoli per il buon esito della trattativa. Inter e Conte, una prima da urlo

Dalbert aveva tentennato non poco di fronte all'ipotesi Fiorentina anche perché sperava di fare ritorno al Nizza: alla fine la forte insistenza dei toscani - oltre alle difficoltà nel dialogo tra il Biscione e i rossoneri - lo ha spinto a dire sì.

D'altro canto Biraghi è stato voluto da Conte per presidiare la fascia sinistra, priva di Ivan Perisic che non ha convinto nel pre-campionato da esterno a tutto campo (e per questo è stato ceduto al Bayern Monaco). Tutto dunque è apparecchiato per lo scambio, come detto in prestito con diritto di riscatto. I tifosi dell'Inter sono pronti ad accogliere un altro acquisto. Non l'ultimo però. Marotta a breve potrebbe infatti chiudere pure per Alexis Sanchez.

