Fiorentina, l'entusiasmo dei tifosi: "Commisso, compraci anche Messi"

L'entusiasmo in casa Fiorentina è palpabile. E non potrebbe essere diversamente, considerata la campagna acquisti di Rocco Commisso. Il patron italo-americano ha portato a Firenze Badelj, Boateng, Lirola, Pulgar e ultimo, ma non certo in ordine d'importanza, Franck Ribery. E non è finita perché i toscani avrebbero messo gli occhi anche su Domenico Berardi. Senza dimenticare poi la permanenza di Chiesa, seguito da Juve e Inter. I supporter gigliati sognano e tornano a sorridere come dimostra la canzone che sta facendo il giro del web in queste ore. Sulle note di "Mamma Maria" dei Ricchi e Poveri si sente un tifoso esaltare il nuovo corso tra un riferimento ai Della Valle ("con loro si andava in B") e... il sogno Messi. Inutile dire che il protagonista del ritornello è Commisso, l'idolo del popolo viola.