Inter, rivoluzione dietro l'angolo: 100 milioni di euro per il mercato estivo

01 Mag 2026 - 11:08
 Cristian Chivu © italyphotopress

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Cristian Chivu disporrà di un budget iniziale di 40 milioni di euro garantito dalla proprietà Oaktree per finanziare la trasformazione dell'Inter, una cifra che la dirigenza punta a raddoppiare o triplicare attraverso una gestione strategica delle uscite. Il piano operativo, volto a rendere la squadra più verticale e veloce, prevede che ogni investimento aggiuntivo sia alimentato dal player trading: la possibile partenza di Alessandro Bastoni verso Barcellona potrebbe da sola iniettare oltre 80 milioni di euro nelle casse nerazzurre, portando la capacità di spesa complessiva sopra la soglia dei 100 milioni. Lo scrive Tuttosport.

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