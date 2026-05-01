Milan-Allegri, ieri altro vertice di mercato con la dirigenza: di cosa si è parlato

Massimiliano Allegri e i vertici societari del Milan hanno consolidato il progetto tecnico per la prossima stagione durante un vertice pomeridiano di tre ore svoltosi ieri nella sede del club. L’allenatore rossonero, apparso sereno al termine del confronto, ha ribadito la necessità di innestare nel gruppo profili di caratura internazionale e forte personalità per competere nei grandi tornei e la qualificazione alla massima competizione europea rimane il pilastro finanziario e tecnico su cui poggiare ogni operazione di mercato. La dirigenza e il tecnico si muovono con una visione unitaria volta a potenziare la rosa attraverso una programmazione serrata che prevede incontri settimanali per definire i budget e gestire le prossime decisive sfide di campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.