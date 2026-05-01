Juve, gerarchie ribaltate: Di Gregorio resta anche da secondo, Perin riflette sul futuro

Michele Di Gregorio ha riconquistato i pali della Juventus, collezionando quattro clean sheet consecutivi e scalzando Mattia Perin, il cui destino appare ora lontano dalla Continassa. L'ex Monza, dopo un periodo di appannamento a febbraio, ha sfruttato l'infortunio del compagno per dimostrare nuovamente il proprio valore e, forte della stima di Spalletti, non teme i rumors di mercato su possibili arrivi (Alisson? De Gea?) poiché la sua carriera dimostra che non ha paura a lottare per prendersi il posto da titolare, disposto anche eventualmente a iniziare la prossima stagione da secondo.