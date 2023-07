Chelsea, rilancio dell'Al Hilal per Lukaku

MERCATO

Il club arabo ha alzato l'offerta per l'attaccante belga: 50 milioni di euro a stagione. Londinesi in pressing

All'Inter le porte sono chiuse nonostante la recente marcia indietro, il Milan ha scelto altre strade, la Juventus prima deve vendere e restare al Chelsea non è mai stata un'ipotesi. Romelu Lukaku si allena da solo in attesa di sciogliere i dubbi sul suo futuro e anche sul mercato Big Rom è solo, senza una squadra in Europa che lo voglia sul serio e col Chelsea che ha fretta di liberarsi di lui dopo aver visto svanire un’offerta da 40 milioni complessivi dell’Inter che aveva tra le mani. Di questa situazione prova ad avvantaggiarsi l’Al Hilal, club arabo che Lukaku e il suo entourage hanno incontrato un mese fa a Parigi e che oggi spinge sull'acceleratore perché pensa di poter trovare terreno fertile: secondo La Gazzetta dello Sport infatti nelle ultime ore l'Al Hilal avrebbe rilanciato, mettendo sul piatto 50 milioni di euro a stagione per l'attaccante (dieci in più di quelli offerti un mese fa) e altrettanti per il Chelsea.

Lukaku ha sempre detto di voler giocare in Europa, ma diciamo che il belga non è sempre stato coerente nella sua carriera e quindi bisognerà capire che cosa produrrà questo nuovo affondo del club arabo, che offre anche un corposo bonus alla firma, nella testa del giocatore.

Intanto però questo nuovo affondo un effetto l'ha già creato dalle parti di Londra, perché al Chelsea stanno perdendo la pazienza e non vorrebbero trascinare la cosa per le lunghe (la Premier inizia l'11 agosto). Con l'offerta araba sul tavolo i Blues stanno facendo pressione al giocatore e al suo entourage perché prendano una decisione in fretta.

Intanto Lukaku si allena da solo e posta sui social parlando di "bugie", ma i fatti parlano di un'offerta davvero difficile da rifiutare per tutti.