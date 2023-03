Premier League, Roy Hodgson torna sulla panchina del Crystal Palace a 75 anni

© twitter

75 anni e non sentirli. Roy Hodgson torna ad allenare in Premier League e torna sulla panchina del Crystal Palace, che aveva già guidato tra il 2017 e il 2021 conquistando quattro salvezze consecutive, con cui ha firmato un contratto fino al termine della stagione. L'ex ct inglese, che in passato è stato anche in Italia sulla panchina dell'Inter, prende il posto di Patrick Vieira, esonerato venerdì scorso, ed eredita una squadra al 12° posto in classifica appena tre punti sopra la zona retrocessione e reduce da quattro sconfitte in fila. Nell'ultimo match perso per 4-1 sul campo dell'Arsenal capolista in panchina era seduto Paddy McCarthy, che ha assunto il ruolo di suo assistente allenatore.