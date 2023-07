Lukaku ci riprova, ma lo spogliatoio dell'Inter dice "no"

PORTE CHIUSE

Nuovo tentativo di riconciliazione del belga, che però trova l'opposizione degli ex compagni guidati da Lautaro

Romelu Lukaku sarebbe tornato a bussare alle porte dell'Inter, ma ha ricevuto la stessa, definitiva, risposta: non c'è più spazio di manovra per un suo ritorno in nerazzurro. Oltre a Steven Zhang, infatti, anche lo spogliatoio sarebbe contrario a perdonare l'attaccante belga, che prima ha giurato amore per la Beneamata e poi ha flirtato con la grande nemica Juventus. Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta, proprio il suo gemello del gol Lautaro Martinez è stato il più deluso dal comportamento di Big Rom.

Vedi anche inter Lautaro Martinez, maxi-offerta dall'Arabia: per l'Inter è incedibile Il "Toro" e alcuni ormai ex compagni hanno provato a contattare Lukaku telefonicamente nei giorni caldi della vicenda, ma non hanno mai avuto risposta. Insomma, si è passato il confine e per questo non ci sarà riapertura da parte di nessuno all'Inter. Nemmeno di fronte a nuovi tentativi, nemmeno di fronte a un cambio di rotta anche di mamma Adolphine, che avrebbe spinto per fargli lasciare la Milano nerazzurra. Lukaku si ritrova solo e, forse, abbandonato da tutti, per colpe sue su cui dovrà riflettere in futuro. Magari nel paradiso d'oro dell'Arabia Saudita.