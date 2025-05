Vinicius avrebbe già trovato l'accordo per il rinnovo con il Real Madrid, come riportato da SER. Tutto è pronto, manca solo la firma, che dovrebbe avvenire dopo la fine del campionato e prima dello svolgimento del Mondiale per Club. L'attaccante brasiliano, il cui attuale contratto scade nel 2027, firmerà fino al 2030 e andrà a guadagnare la bellezza di 20 milioni a stagione per i prossimi 5 anni.