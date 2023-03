Polveriera Psg, Messi contestato dai tifosi: a Barcellona lo aspettano

IL CASO

L'attaccante argentino finito nel mirino dei tifosi anche per le voci di trasferimento tra Arabia Saudita e Barcellona

© Getty Images Il rapporto tra Lionel Messi e il Psg è ai minimi storici e a fine stagione il divorzio è tutt'altro che impossibile. L'eliminazione agli ottavi di Champions League ha esacerbato la convivenza tra le stelle del club parigino e la sconfitta interna in Ligue 1 contro il Rennes, per quanto indolore in termini di classifica, è il chiaro segnale che a quelle latitudini il giocattolo si è rotto. Il tecnico Galtier è destinato all'esonero per non aver saputo tenere in mano uno spogliatoio sempre più simile a una polveriera, ma anche Lionel Messi - solitamente meno nell'occhio del ciclone di alcuni compagni - è finito nel mirino dei tifosi che lo hanno fischiato.

La Pulce è in scadenza di contratto a giugno e l'ottimismo degli ultimi mesi nella dirigenza del Psg sulla firma del rinnovo sta scemando col passare delle settimane. Nei giorni scorsi si è parlato di un forte litigio tra Messi e Galtier, ma intorno all'argentino campione del mondo circolano voci sempre più insistenti che piovono su due fronti: uno da Barcellona, dove il club catalano lo riabbraccerebbe subito e l'altro, ricchissimo, dall'Arabia Saudita.

Tralasciando le cifre astronomiche che girano - si parla di 600 milioni di euro dall'Arabia -, a Barcellona la situazione di Messi non è passata inosservata e dopo il Clasico vinto, con tanto di gol, Sergi Roberto si è sbottonato: "Non è bello che un giocatore del genere venga trattato così, è un calciatore spettacolare. Non vogliamo parlare troppo... ma chi non è pronto per il ritorno di Leo? Noi giocatori lo aspettiamo a braccia aperte".