Il Napoli ha scelto David: gli agenti in città, pronto un confronto con Manna e De Laurentiis

Un grande mercato... a parametro zero. Dopo gli approcci dei giorni scorsi con Kevin de Bruyne, che in estate lascerà Manchester, il Napoli lancia la sfida all'Inter anche sul mercato e si sta muovendo per portare in azzurro Jonathan David, centravanti canadese del Lille che dal 1° luglio sarà ufficialmente svincolato. Non un obiettivo nuovo dato che il suo nome era già stato accostato al Napoli come post Osimhen anche nell’estate post vittoria dell’ultimo scudetto, ma la novità, riporta La Gazzetta dello Sport, è che l’entourage del giocatore si trova in città e avrebbe aperto a un trasferimento alla corte degli azzurri. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il ds Manna, il presidente De Laurentiis e i procuratori del canadese per intavolare una vera e propria trattativa: i principali nodi da sciogliere sono le commissioni da versare agli agenti in caso di firma del giocatore e il premio da dirottare nelle casse del calciatore stesso.