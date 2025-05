Xabi Alonso annuncia l'addio al Bayer Leverkusen: il Real lo aspetta, l'era Ancelotti è finita

Xabi Alonso annuncia l'addio al Leverkusen dopo due anni e mezzo, poi ufficializzato dallo stesso club: "È arrivato il momento di confermare che queste saranno le mie ultime partite al Bayer", ha annunciato il tecnico spagnolo in conferenza stampa. "Non è il momento di parlare del mio futuro", ha aggiunto. Ma il Real Madrid lo sta aspettando. Tutte le voci, le indiscrezioni e le strade convergono allo stesso traguardo con l'attuale tecnico del Leverkusen dato per certo dalla stampa spagnola come successore di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Merengues. L'unico dubbio riguarda la data dell'annuncio: c'è chi dice 25 maggio al termine del campionato spagnolo, ma anche chi ipotizza un clamoroso cambio già dopo il Clasico di domenica contro il Barcellona. Alonso in passato ha allenato nelle giovanili del Real Madrid nella stagione 2018/19 e conosce perfettamente l'ambiente. Allenatore giovane, ma rispettato da tutti, Florentino Perez ha dato l'ok per chiudere l'operazione con la speranza di aprire una nuova era.