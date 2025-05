Bayer Leverkusen, Tah: "Deciderò presto dove giocherò"

Jonathan Tah ha salutato in lacrime il Bayer Leverkusen, dopo aver annunciato che non avrebbe rinnovato il suo contratto in scadenza il 30 giugno. Il 29enne difensore centrale della nazionale tedesca ha offerto interessanti spunti sul suo futuro professionale in un'intervista al quotidiano tedesco Bild. Nel mirino di diverse squadre di alto livello, come Barcelona, Real Madrid, Bayern Monaco e Newcastle, Tah ha un'ampia gamma di scelta: "Prenderò presto una decisione. Mi attrae molto una esperienza all'estero"