Bayern, ufficiale il cambio in panchina: addio Nagelsmann, ecco Tuchel

LA DECISIONE

Il club baverese ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex manager del Chelsea fino al 30 giugno 2025

© Getty Images Cambio in panchina per il Bayern Monaco. Il club bavarese, infatti, ha ufficializzato nel pomeriggio di venerdì l'esonero di Julian Nagelsmann e l'ingaggio di Thomas Tuchel, che ha firmato un contratto di una due stagioni e mezza fino al 30 giugno 2025. L'ex manager del Chelsea, da cui è stato esonerato lo scorso settembre, dirigerà lunedì il primo allenamento. Insieme a Nagelsmann sono stati allontanati anche i suo collaboratori, Dino Toppmoller, Benjamin Gluck e Xaver Zembrod.

A motivare l'allontanamento a sorpresa di Nagelsmann, è stato il direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, ai canali ufficiali del club: “Questa è stata la decisione più difficile ai miei tempi come membro del consiglio sportivo del Bayern Monaco. Ho avuto sempre un rapporto aperto, fiducioso e amichevole con Julian sin dal primo giorno. Mi dispiace per i modi in cui è avvenuta la separazione con Julian. Ma dopo un'analisi approfondita dell'evoluzione sportiva della nostra squadra, soprattutto da gennaio e con l'esperienza della seconda parte della stagione precedente, abbiamo ora deciso di esonerarlo. Sono molto grato a Julian per quello che ha fatto per il Bayern e gli auguro tutto il meglio".

Tra i motivi che hanno portato all'esonero di Nagelsmann da parte del Bayern Monaco c’è la "mancanza di qualità" evidenziata dalla squadra nell'ultimo periodo. Lo ha affermato il ceo del club bavarese Oliver Kahn. "Quando abbiamo ingaggiato Julian Nagelsmann nell'estate del 2021, eravamo convinti che avremmo lavorato con lui a lungo termine - e questo è stato l'obiettivo di tutti noi fino alla fine. Julian condivide la nostra aspirazione a giocare un calcio attraente e di successo. Ma ora ci siamo resi conto che la qualità della nostra squadra - nonostante il campionato tedesco dello scorso anno - si è manifestata sempre meno", ha affermato Kahn. "Dopo la Coppa del Mondo abbiamo giocato sempre meno con successo e attrattiva, le forti oscillazioni di rendimento hanno messo in discussione i nostri obiettivi in questa stagione, ma anche i nostri obiettivi per il futuro. Ecco perché abbiamo reagito ora. Personalmente e a nome del Bayern, vorrei ringraziare Julian e il suo team di allenatori e augurare a tutti buona fortuna per il futuro".

Vedi anche Calcio estero Bayern Monaco shock: deciso l'esonero di Nagelsmann Tuchel risale subito in sella dopo l’esonero dello scorso settembre al Chelsea, con cui ha vinto una Champions League, oltre alla Supercoppa europea e al Mondiale per club. E proprio il bis nella manifestazione continentale più importante attrae l’allenatore tedesco che ha già conquistato da subentrante la coppa dalle grandi orecchie. Cosa che non gli è riuscita invece ai tempi del PSG nel 2020 quando arrivò in finale contro proprio il Bayern Monaco, che portò a casa la coppa grazie a una rete di Coman.

Ma anche Nagelsmann potrebbe trovare a breve una nuova panchina: il 35enne allenatore tedesco potrebbe ripartire dalla Premier League e dal Totteham, dove prenderebbe il posto di Antonio Conte.

Vedi anche Calcio estero Nagelsmann non resta disoccupato: è lui il dopo Conte al Tottenham