Lukaku, post criptico sui social: "Quando l'odio non funziona raccontano bugie"

Dopo settimane di voci di mercato incontrollate sul suo conto, a cui hanno fatto da contraltare i suoi silenzi, Romelu Lukaku è tornato a esprimersi tramite i suoi canali social. Il belga ha pubblicato una storia dal contenuto abbastanza criptico: "Quando l'odio non funziona, cominciano a raccontare bugie", le sue parole. Un messaggio tutto da interpretare: quali sono le "bugie" a cui fa riferimento? La sua volontà di andare alla Juventus? Il tentativo malriuscito di riallacciare i rapporti con l'Inter? Le offerte astronomiche dall'Arabia Saudita? Probabilmente a indispettirlo sono anche state le indiscrezioni sul ruolo chiave di sua mamma Adolphine in tutti i vari passaggi della vicenda. Al momento non è dato sapersi, ma chissà che questo post non sia il preludio a una spiegazione più articolata di ciò che è successo e di ciò che ha attraversato nelle ultime settimane.