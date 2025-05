Fiorentina, Zaniolo a fine stagione farà ritorno al Galatasaray

È ormai ai titoli di coda l'avventura di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina. Squalificato per due giornate dopo gli insulti all'arbitro Chiffi, il trequartista rientrerà solo in occasione dell'ultima giornata di campionato e poi tornerà al Galatasaray. Come riporta il Corriere dello Sport, non è stata superata la soglia di minuti necessaria (il 60% delle partite disputate, conteggiando solo quelle con almeno 30' in campo) per il riscatto, che era fissato a 15,5 milioni, dopo i 3,2 milioni di prestito oneroso per un'operazione complessiva da 19 milioni.