Bayern Monaco shock: deciso l'esonero di Nagelsmann

GERMANIA

Riunione lampo della dirigenza bavarese, che ha approfittato della sosta di campionato per cambiare allenatore: panchina a Tuchel

Duro striscione dei tifosi del Bayern: Hoeness è in versione macellaio



1 di 3 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 3 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Clamoroso in Germania: il Bayern Monaco avrebbe deciso di esonerare con effetto immediato Julian Nagelsmann. Con i bavaresi appena superati in classifica dal Borussia Dortmund e chiamati a sfidare il Manchester City di Guardiola e Haaland nei quarti di Champions League, il cambio in panchina sarebbe frutto di un vertice lampo, approfittando della sosta per le nazionali. E' già pronto il suo sostituto: si tratta di Thomas Tuchel, rimasto senza squadra dopo essere stato cacciato dal Chelsea a inizio stagione. Ora si attende solo l'annuncio ufficiale.

Vedi anche Champions League Sorteggio quarti Champions League: derby Milan-Napoli, l'Inter col Benfica

La sorpresa riguarda il momento in cui è stato deciso, ma non l'esonero in se stesso. Da mesi, infatti, la dirigenza del Bayern non è contenta dell'operato di Nagelsmann, anche se il cammino in Europa e la vetta conquistata, seppur a fatica, in Bundesliga, avevano rimandato ogni azione. Evidentemente, però, la sconfitta contro il Bayer Leverkusen nell'ultimo turno di campionato, costata il primo posto in classifica, ha convinto il club tedesco a cambiare guida tecnica.

C'è, tuttavia, chi già vede Nagelsmann alla guida di un altro top club europeo, con il Tottenham che è vicino alla seperazione con Conte e il Real Madrid, che potrebbe dire addio ad Ancelotti. Vedi anche Calcio Bundesliga: il Bayern cade a Leverkusen, torna a vincere l’Union Berlino