Milan, ufficiale Okafor fino al 2028: ha scelto la maglia numero 17

MILAN

Lo svizzero è ufficialmente rossonero: visite mediche e firma fino al 2028. Ora raggiungerà i nuovi compagni negli Stati Uniti

Il Milan ha ufficializzato il sesto colpo di questo ricco calciomercato. Si tratta di Noah Okafor, rinforzo che fornirà più soluzioni in attacco al tecnico Stefano Pioli. Atterrato a Linate venerdì, sabato la punta elvetica ha svolto le visite mediche di rito presso la clinica la Madonnina, poi si è recato a Casa Milan per firmare il contratto fino al 2028 con i rossoneri, in seguito è arrivato il comunicato ufficiale con la scelta della maglia numero 17. Domenica Okafor si imbarcherà su un volo per gli Usa, dove raggiungerà il resto della squadra in vista delle tre amichevoli contro Real Madrid, Juventus e Barcellona.

Okafor, che si candida a essere il vice-Giroud (può giocare anche come esterno offensivo sinistro) era in scadenza con il Salisburgo nel giugno del 2024: Furlani lo ha prelevato per circa 14 milioni di euro. Un feeling nato proprio in occasione della sfida giocata in Austria dai rossoneri nella scorsa Champions League: in quell'occasione il classe 2000 andò in gol dopo un tunnel in area di rigore a Kalulu. Adesso il francese se lo ritroverà a Milanello come compagno di squadra.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL MILAN

"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Noah Arinzechukwu Okafor dal Red Bull Salisburgo FC. L'attaccante svizzero ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Nato a Binningen (Svizzera) il 24 maggio 2000, Noah cresce nel Settore Giovanile del Basilea con cui debutta in Prima Squadra nel 2018, totalizzando 54 presenze e 7 gol e vincendo 1 Coppa Svizzera. Nel gennaio 2020 passa al Salisburgo, con cui colleziona 110 presenze e 34 reti, conquistando 4 Campionati e 3 Coppe d'Austria. Vanta 14 presenze e 2 gol con la Nazionale della Svizzera. Noah Okafor vestirà la maglia numero 17".

AG. OKAFOR: "IL MILAN CI HA CREDUTO E LUI MERITA UN PALCOSCENICO DEL GENERE"

Francesco Romano, che fa parte dell’entourage dell'attaccante svizzero, ha parlato dell’operazione ormai conclusa con i rossoneri: “È successo che Okafor è un giovane tra i più interessanti del panorama europeo e quindi siamo qui perché lui merita un palcoscenico del genere. Il Milan ha creduto in questa cosa… Siamo tutti molto contenti. Trattativa lampo? È stata una trattativa come tutte le altre, siamo abituati a varie tempistiche. Non voglio aggiungere troppi dettagli, scusate. Il problema al metatarso è superato, domenica parte per gli Stati Uniti".

MAGLIA NUMERO 17: LO SPOILER DI LEAO

Nel comunicato ufficiale del Milan si fa riferimento alla scelta della maglia numero 17 scelta da Noah Okafor. Uno 'spoiler' era arrivato da Rafa Leao, che aveva commentato così un vecchio post su Instagram del nuovo acquisto rossonero (suo amico da molto tempo): "Farai meglio a farlo anche con la mia maglia", le parole del portoghese.

© twitter