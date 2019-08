Barcellona, Neymar si allontana. Dalla Francia: "Può restare al Psg"

Si fa davvero dura. Coutinho ha salutato il Barcellona per andare al Bayern Monaco rendendo decisamente impervia la strada del ritorno di Neymar in Spagna. Il perché è presto detto. Come riferisce As, il brasiliano era il giocatore più gradito dal Psg e uno dei (pochi) disponibili a trasferirsi sotto la Torre Eiffel. I transalpini inoltre rimangono inflessibili sulla parte cash (almeno 100 milioni di euro) e i catalani, dopo aver investito 75 milioni per De Jong e 125 per Griezmann, non hanno le risorse necessarie per un'altra spesa di questo genere. La situazione è identica anche in seguito all'operazione Coutinho, dalla quale la società di Bartomeu ricaverà tra i 15 e i 20 mln. Pogba e Neymar scalpitano

I blaugrana potrebbero inserire Ousmane Dembelé (oltre a un'altra contropartita) nell'affare: Leonardo lo stima moltissimo ma l'ex Borussia Dortmund preferirebbe giocarsi le sue chances al Camp Nou nonostante la forte concorrenza in avanti. Quindi il moderato ottimismo al termine dell'incontro di Parigi si sta via via spegnendo e a questo punto potrebbe rientrare in gioco il Real Madrid (secondo alcune indiscrezioni i blancos non vorrebbero però sacrificare Vincius al contrario di quanto emerso in un primo momento).

E in Francia comincia a guadagnare campo l'idea della permanenza di Neymar: andrebbero lette in questo senso le dichiarazioni di Leonardo. Il ds ha preso le difese del 27enne, attaccato apertamente dai tifosi al Parco dei Principi: "Ha commesso degli errori. Prima non lo conoscevo, ma più passano i giorni e più credo onestamente che sia un bravo ragazzo. E' ancora nostro e in campo è un calciatore incredibile". In sostanza il dirigente starebbe 'preparando il terreno', convinto che la frattura con il pubblico possa ricucirsi. Il diretto interessato, chiamato da Tite in Nazionale, probabilmente non la pensa così e tuttavia rischia di doversi arrendere di fronte alle scelte di Al-Khelaifi, pronto a non concedere sconti e a mantenere il pugno di ferro. Fino al 2 settembre.