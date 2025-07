"Antoine è un giocatore che ha dato il suo contributo nel corso di questi anni insieme e per questo va ringraziato. Ne approfitto per salutare lui e gli altri che sono partiti come Viola, Augello, Palomino e Jankto. Vanno ringraziati loro così come mister Nicola per la salvezza ottenuta. Non ci faremo trovare impreparati per sostituire Makoumbou. Vedremo chi arriverà". Così il nuovo tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, nel corso della sua presentazione in conferenza stampa.