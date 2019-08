Barcellona, assalto a Neymar: Abidal a Parigi, l'agente di Coutinho anche

IL GRAN COLPO

Il più grande affare della storia del calciomercato rischia di essere cancellato da un colpo uguale e contrario. Più che su una teoria fisica, l'operazione Neymar-bis si baserà, ovviamente, su ragionamenti molto matematici: saranno quelli che affronteranno a Parigi, nelle prossime ore, Eric Abidal, team manager del Barcellona, e Leonardo, d.s. del Paris Saint-Germain.

Il blitz è partito. Il dirigente del club catalano sarà in Francia insieme al suo staff per capire le intenzioni del Psg, perché le sue sono molto chiare: strappare il fuoriclasse brasiliano al Real Madrid. Tecnicamente, fermo restando il valore assoluto del giocatore, forse il Barça non avrebbe bisogno di spendere 250 milioni per un attaccante, avendo in rosa Messi, Griezmann e Suarez. Ma ha bisogno che non siano i suoi rivali a rinforzarsi.

Il Psg, dunque, ha accettato di incontrare i rappresentanti del Barcellona per parlare di Neymar, ma, secondo quanto rivela Marca, dal Qatar è arrivato ai dirigenti francesi un ordine chiaro: il punto di partenza per iniziare una trattativa è 250 milioni di euro. Nessuno sconto, è il ragionamento fatto ai piani alti del club parigino, per il brasiliano, pagato 222 milioni di euro due stagioni fa.