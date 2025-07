Torino, Anjorin è arrivato in città: domani visite e firma

Tino Anjorin è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista in arrivo dall'Empoli è arrivato oggi in città, secondo quanto riportato da Sky Sport, ed è ora pronto a dare il via alla sua nuova avventura in granata. L'operazione si definirà a titolo definitivo, con la società di Urbano Cairo che pagherà circa 4,5 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Per domani, invece, sono previste le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul suo nuovo contratto.