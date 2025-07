Sirene turche per Noah Okafor che, rientrato al Milan dopo il prestito al Napoli, non rientra nei piani di Max Allegri e sarà ceduto. Oltre al Besiktas, anche il Fenerbahce ha chiesto informazioni per l'attaccante svizzero. I rossoneri non aprono al prestito, ma solo alla cessione a titolo definitivo. La richiesta del Milan si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro.